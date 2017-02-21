Радбез ООН відкрив засідання під головуванням України

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко на правах представника головуючої в РБ ООН держави відкрив у вівторок чергове засідання Радбезу на тему "Утримання міжнародного миру та безпеки", повідомляє Укрінформ.

Єльченко розпочав зустріч з хвилини мовчання в пам'ять посла РФ при ООН Віталія Чуркіна. Після цього представник України передав слово російській делегації, представник якої зачитав пам'ятну промову.

Як очікується, під час роботи засідання мають виступити генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, генсек ОБСЄ Ламберто Заньєр, глава Європейської зовнішньополітичної служби Хельга Шмід.

Раніше передбачалося, що засідання вестиме міністр закордонних справ України Павло Клімкін.