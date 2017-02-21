Саудівська Аравія готова підтримати військових США в Сирії

Саудівська Аравія готова відправити до Сирії спецназ на підтримку військових США в боротьбі проти терористів "Ісламської держави".

Про це заявив міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр, передає Deutsche Welle.

"Королівство та інші країни Перської затоки заявили, що готові виділити спецпідрозділи, щоб воювати на боці США", - сказав міністр.

Наразі тривають консультації з представниками США щодо плану спільних дій.

Аль-Джубейр також наголосив, що території, звільнені від "ІД" у Сирії, мають відійти під контроль сирійських повстанців.

"Основна ідея полягає в тому, що звільнити області від "ІД" і не допустити, щоб їх контролювала "Хізбалла", Іран або сирійський режим", - додав Аль-Джубейр.

Глава МЗС Саудівської Аравії також заявив, що президент Сирії Башар Асад повинен піти з посади. Він уточнив, що 23 лютого в Женеві почнуться переговори, щоб організувати політичний перехідний процес до створення "нової Сирії без Асада".