СБУ викрила новий план РФ по дестабілізації ситуації в Україні

Росія, починаючи з 2015 року, почала впроваджувати нову стратегію з дестабілізації ситуації в Україні.

Про це під час брифінгу заявив керівник СБУ Василь Грицак, повідомляє Еспресо.TV.

Він зазначив, що з початку 2015 року Росія почала реалізовувати інший сценарій щодо України, змінила тактику та взяла напрям на дестабілізацію держави, оскільки активні бойові дії на фронті почали дещо вщухати.

"Вони почали фінансувати політичну активність всередині нашої держави. Це вони роблять напряму, приховано, як завгодно, але через, дуже прикро, українських громадян. Однією з цілей, яку ставить перед собою Росія, це так звана прихована федералізація", - наголосив Грицак.

Він назвав головні напрямки діяльності країни-агресії в рамках цього нового плану. Це, зокрема, впровадження вільних економічних зон, вибірність губернаторів та керівників регіональних правоохоронних органів, відновлення економічних зв'язків з Росією та надання російській мові особливого статусу.

"Створено низку проектів, вони називаються "Громадська рада Дніпропетровщини", "Соціальне Запоріжжя", "Одещина за Порто-франко", "Харківська Слобожанщина" та інші. Вони просуваються за кількома напрямками, на рівні окремих регіонів, через, у тому числі, народних обранців різних рівнів. Механізм дії - це форуми, круглі столи, конгреси з наступними зверненнями до Верховної Ради, президента України, тобто потім вони створюють ілюзію масової підтримки", - пояснив Грицак.

Він додав, що у тому числі використовуються й електронні петиції, до яких потім російські боти докидують велику кількість голосів.