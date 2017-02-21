США не підуть на зближення з РФ за рахунок України, - Гейлі

Нинішня адміністрація США досі розглядає можливості посилення взаємодії з Росією, однак вважає неприйнятним робити це за рахунок задоволення Москвою власних геополітичних інтересів та агресії проти інших країн, передусім, України.

З такою заявою виступила у вівторок на засіданні РБ ООН з питань конфліктів у Європі постійний представник США при Організації Ніккі Гейлі, передає Укрінформ.

"США вважають можливим покращити відносини з Росією. Зрештою, ми боремося зі спільними загрозами, але більш тісна взаємодія з Росією неможлива за рахунок безпеки наших європейських друзів і союзників", - заявила постійний представник Сполучених Штатів.

Саме через це, підкреслила вона, США закликають Росію поважати суверенітет і територіальну цілісність України. "Саме за цієї причини ми продовжуємо закликати Росію продемонструвати прихильність миру за рахунок повного виконання зобов'язань за Мінськими домовленостями та припинити окупацію Криму", - заявила американський дипломат.

Вона наголосила, що Америка продовжує стояти разом з народом України. "Росія намагалась завадити змінам, які вимагав (на Майдані – ред.) український народ. Росія окупувала Крим та спробувала анексувати частину території України. Ці дії Сполучені Штати не визнають", - заявила Гейлі. Вона продовжила, що Росія озброювала, фінансувала сепаратистські сили на сході Україні. "Руйнування в населеному пункті Авдіївка засвідчують наслідки втручання Росії в Україну. Визнання Росією та видача паспортів та інших незаконних документів сепаратистам, підтримуваних Росією в Луганську і Донецьку – це ще один виклик зусиллям з підтримки миру на сході України" – зауважила американський дипломат.

Вона акцентувала, що "США і ЄС єдині в підході (щодо засудження агресії РФ в Україні – ред.) та зберігатимуть санкції, поки Москва не виконає в повній мірі свої зобов'язання за Мінськими угодами".

Гейлі також нагадала, що санкції, пов'язані з Кримом, також зберігатимуться, поки Росія не поверне контроль над півостровом Україні.