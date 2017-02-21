Суд Відня дозволив екстрадицію Фірташа до США

Вищий земельний суд Відня ухвалив рішення про допустимість екстрадиції до США і кримінального провадження проти українського бізнесмена Дмитра Фірташа.

Так суд задовольнив апеляцію прокуратури Відня на попередню відмову суду у видачі бізнесмена.

Остаточне рішення про екстрадицію пана Фірташа до США ухвалить федеральний міністр юстиції Австрії, заявив суддя. ‎‎

‎12 березня 2014 року Дмитра Фірташа затримали в Австрії через запит міністерства юстиції США.‎

Відомство звинувачувало українського бізнесмена у дачі хабара на 18,5 млн доларів для того, аби отримати дозвіл на видобуток титанової сировини в Індії. Готову продукцію потім планували продавати у США.‎

У цій справі проходять шестеро людей, серед яких - індійський парламентар, угорський, індійський та шриланкійський підприємці. ‎

За версією слідства, підозрювані підкупили індійських чиновників, щоб отримати дозвіл на розробку титанової шахти в індійському штаті Андхра-‎Прадеш.‎‎‎

Нагадаємо, сьогодні вранці у суді Відня розпочався розгляд апеляції на відмову видачі українського олігарха Дмитра Фірташа в США.