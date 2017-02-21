Трамп закликає країни НАТО підвищити військові бюджети до кінця року

Президент США Дональд Трамп закликає країни-члени НАТО підвищити військові бюджети до 2% ВВП до кінця 2017 року.

Про таку вимогу очільника США заявив віце-президент США Майк Пенс, повідомляє Deutsche Welle.

Він провів зустріч із генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом у Брюсселі, під час чого нагадав про одну з вимог передвиборної кампанії Трампа. Вона стосується саме збільшення оборонних витрат членів організації, які витрачають на це менше 2% ВВП. Самі країни НАТО домовилися досягти цієї мети протягом наступних 10 років ще у 2014 році.

Попри це, за словами віце-президента, серед членів Альянсу цього курсу наразі не спостерігається.

"Президент Сполучених Штатів і американський народ очікують від наших союзників, що вони дотримають свого слова і докладатимуть більше зусиль для нашої спільної оборони", - наголосив Пенс.

У виданні зазначається, що наразі лише 4 країни, окрім США, витрачають на оборону понад 2% ВВП. Це, зокрема, Греція (2,4%), Велика Британія (2,2 %), Естонія (2,2%) та Польща (2%).