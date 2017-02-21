У Британії понад 7 тисяч людей протестували проти візиту Трампа

У Великій Британії близько семи тисяч осіб прийшли до будівлі парламенту в понеділок увечері, 20 лютого, на знак протесту проти відхилення петиції, у якій пропонувалося ввести заборону на відвідування країни президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, петиція про заборону Трампу відвідувати Велику Британію зібрала понад 1,8 мільйона голосів жителів країни.

Однак британський уряд все ж наполіг на своєму рішенні запропонувати президенту США Дональду Трампу державний візит і аудієнцію у королеви у цьому році. Зазначається, що уряд прем'єр-міністра Британії Терези Мей хоче зберегти "особливі відносини" з США і забезпечити торгівельне партнерство, коли Велика Британія вийде з Європейського Союзу.