У лікарні помер поранений в Авдіївці офіцер ДСНС

Поранений під час ворожого обстрілу Авдіївки підполковник служби з надзвичайних ситуацій Дмитро Третейкін помер в обласній клінічній лікарні імені Мечникова у Дніпрі.

Про це повідомив голова ДСНС України Микола Чечоткін, передає УНН.

"Щойно отримав надзвичайно сумну звістку - помер у лікарні ім. Мечникова в Дніпрі наш герой, Дмитро Тритейкін, який під час обстрілу Авдіївки отримав важке поранення в живіт. Лікарі робили все можливе і неможливе щоб він вижив. Але не все в цьому житті залежить від лікарів", - зазначив Чечоткін.

З 2 на 3 лютого бойовики обстріляли пункт гуманітарної допомоги в Авдіївці, в результаті чого загинув водій ДСНС Сергій Горбень, а важкі поранення отримав підполковник служби з надзвичайних ситуацій Дмитро Третейкін.

3 лютого офіцера доставили до військового мобільного госпіталю, його прооперували.

Пізніше Третейкіна доставили до Дніпропетровської обласної лікарні ім.Мечникова, де він знову пережив декілька операцій.