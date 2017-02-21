У Львові знані митці проведуть аукціон на користь Василя Отковича

Ідеться про благодійну виставку (продаж) творів, мета якої – допомогти із коштами на лікування мистецтвознавця, директора Коледжу декоративного та ужиткового мистецтва ім. Івана Труша Василя Отковича.

Експозиція-аукціон триватиме з 23 лютого по 5 березня у Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького (проспект Свободи, 20). Про це «День» інформували у мистецькій установі. І додали, що твори на виставку-аукціон нададуть найкращі, найвідоміші львівські митці. Зокрема, майстер гутного скла академік Андрій Бокотей, ректор Львівської академії мистецтв скульптор Володимир Одрехівський, академік художник Любомир Медвідь, також добре знані в Україні та за її межами митці Михайло Демцю, Петро Сипняк, Роман Василик, Микола Шимчук, Ігор Шумський, Володимир Риботицький та багато-багато інших.

Організатори заходу просять прийти виставку-аукціон до Національного музею і містян, і гостей міста, щоби переглянути експозицію, щось собі придбати і у такий спосіб допомогти онкохворому Василеві Отковичу, який зараз проходить черговий етап лікування, на що потрібні чималі кошти.

Варто додати, що Василь Откович – кандидат мистецтвознавства, доцент, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, заслужений діяч мистецтв України, член СХ України. Знаний в Україні дослідник народного іконопису, автор монографій, альбомів, наукових каталогів, численних публікацій, присвячених питанням давнього і сучасного мистецтва, а також проблемам музейної справи та мистецької освіти. Організатор та провідник культурно-мистецького життя Львова. Тридцять років присвятив музейній галузі в Україні. Зокрема, упродовж 1990–1994 рр. очолював Музей етнографії та художнього промислу НАНУ, у 1994–2001 рр. – директор Національного музею у Львові. У 2001–2002 рр. обіймав посаду начальника управління культури Львівської облдержадміністрації. Близько 15 років – директор Коледжу декоративного й ужиткового мистецтва ім. Івана Труша. 2004 р. завідував кафедрою візантології Львівського національного університету ім. І. Франка, з 2005 р. перебуває на посаді в.о. професора Львівської академії мистецтв.

Кошти на лікування В. Отковича також можна перерахувати на рахунок брата – М. Отковича.

Реквізити для допомоги: картка Приватбанку 4731217107421875 (Мирослав Петрович Откович).

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів