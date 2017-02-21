Мова - це наша національна ознака, в мові - наша культура, сутність нашої свідомості
Іван (Іларіон) Огієнко, український вчений, політичний, громадський і церковний діяч

У Пакистані через теракт смертника загинули 5 людей

21 лютого, 2017 - 12:33
Фото Reuters

У пакистанському місті Чарсадда унаслідок вибуху, скоєного терористом-смертником біля будівлі суду, загинули 5 людей.

Про це повідомляє Reuters.

За словами начальника поліції округу, нападників було двоє: один підірвав себе, а другий відкрив вогонь біля головного входу. Правоохоронцям вдалося його ліквідувати. 

Відповідальність за напад узяло на себе терористичне угруповання талібів "Джамаат-Ур-Ахрар".

Загалом протягом останніх 10 днів Пакистан сколихнула низка терактів, унаслідок чого загинуло близько 100 людей. Зокрема, раніше у Пакистані смертник підірвав себе у найбільшому храмі під час молитви, унаслідок чого загинули понад 80 людей, ще більше 150 осіб дістали поранення.

Новини партнерів
Loading...