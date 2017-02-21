У Пакистані через теракт смертника загинули 5 людей

У пакистанському місті Чарсадда унаслідок вибуху, скоєного терористом-смертником біля будівлі суду, загинули 5 людей.

Про це повідомляє Reuters.

За словами начальника поліції округу, нападників було двоє: один підірвав себе, а другий відкрив вогонь біля головного входу. Правоохоронцям вдалося його ліквідувати.

Відповідальність за напад узяло на себе терористичне угруповання талібів "Джамаат-Ур-Ахрар".

Загалом протягом останніх 10 днів Пакистан сколихнула низка терактів, унаслідок чого загинуло близько 100 людей. Зокрема, раніше у Пакистані смертник підірвав себе у найбільшому храмі під час молитви, унаслідок чого загинули понад 80 людей, ще більше 150 осіб дістали поранення.