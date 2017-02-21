У передмісті Стокгольма сталися сутички з поліцією

У передмісті Стокгольма Ринкебю ввечері в понеділок, 20 лютого, відбулися зіткнення між учасниками заворушень і поліцією.

Про це повідомляє DW.

Як зазначається, близько 20:18 за місцевим часом співробітники правоохоронних органів зустріли опір при спробі затримати біля станції метро правопорушника, що перебував у розшуку. У правоохоронців полетіло каміння, один з поліцейських був поранений в руку, після цього поліцейські були змушені зробити декілька попереджувальних пострілів в повітря, повідомляє на своєму сайті шведське громадське телебачення SVT. За даними телеканалу, точна кількість залучених в бійку встановлюється. Цифри коливаються від 30 до 50 осіб, пояснили в поліції.

Пізніше неподалік від місця зіткнення було підпалено декілька автомобілів. Також розграбовані назка розташованих поблизу магазинів. видання уточнює, що постраждали дві людини.

Після прибуття в район події підкріплення поліції вдалося взяти ситуацію під контроль, затриманий доставлений у відділок.