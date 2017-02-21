У Середземному морі перекинувся човен з мігрантами, загинуло понад 70 людей

У Середземному морі перекинувся човен з мігрантами, в результаті чого понад 70 осіб загинули.

Про це повідомляє Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця Близького Сходу та Північної Африки у своєму Twitter.

За даними організації, 20 лютого 74 тіла було знайдено на березі поблизу міста Ез-Завія у Лівії.

Наразі невідомо, скільки мігрантів перебували на човні, що затонув у Середземному морі.

Нагадаємо, що близько 7,5 тисяч мігрантів загинули або зникли безвісти в 2016 році, більшість з них - при спробі перепливти Середземне море.