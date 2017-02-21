Українка Анна Музичук вийшла в півфінал чемпіонату світу з шахів, який проходить у Тегерані, Іран.

Про це повідомляє портал xsport.ua.

Музичук зіграла внічию у другій партії чвертьфіналу чемпіонату світу з представницею Болгарії Антоанета Стефанова.

Суперниці уклали мирову на 43-му ході.

У першій партії 1/4 фіналу, українка здобула перемогу.

За право зіграти у фіналі світової першості в Тегерані українка побореться з переможницею протистояння, в якому грають росіянка Олександра Костенюк і китаянка Ні Шикун.