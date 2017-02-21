Українка Анна Музичук вийшла в півфінал чемпіонату світу з шахів, який проходить у Тегерані, Іран.
Про це повідомляє портал xsport.ua.
Музичук зіграла внічию у другій партії чвертьфіналу чемпіонату світу з представницею Болгарії Антоанета Стефанова.
Суперниці уклали мирову на 43-му ході.
У першій партії 1/4 фіналу, українка здобула перемогу.
За право зіграти у фіналі світової першості в Тегерані українка побореться з переможницею протистояння, в якому грають росіянка Олександра Костенюк і китаянка Ні Шикун.
Джерело: День