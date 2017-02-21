Уряд призначив Бойко заступником міністра енергетики та вугільної промисловості

Кабінет міністрів призначив Наталію Бойко заступником міністра енергетики та вугільної промисловості.

Про це заявив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, повідомляють "Українські новини".

Як зазначає видання, вона буде курирувати питання європейської інтеграції.

У свою чергу, раніше Наталія Бойко займала посаду радника Адміністрації президента і займалася підготовкою реформ у сфері енергетики в рамках Національної ради реформ.

Раніше Кабінет міністрів звільнив Дмитра Лабоженка з посади заступника міністра енергетики та вугільної промисловості - керівника апарату у зв'язку зі скороченням його посади.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що український уряд має чіткий план дій, спрямований на відновлення енергетичної незалежності.