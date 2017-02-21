УЄФА виділить Україні 1 млн євро на підтримку футболу серед дітей-переселенців

Керівництво УЄФА прийняло рішення виділити Україні один млн євро на будівництво нових футбольних майданчиків, придбання необхідного інвентарю та проведення турнірів серед дітей-переселенців.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав президент ФФУ Андрій Павелко.

Павелко повідомив, що у Будинку футболу відбулася робоча зустріч з представниками УЄФА Франтішеком Лаурінецом і Зораном Лаковічем, які допомагають підтримувати і розвивати кримський футбол на материковій частині України.

Також було обговорено кілька важливих питань, що стосуються розвитку спортивної інфраструктури та реалізації програм підтримки футбольної активності серед дітей-переселенців.

"Керівництво УЄФА прийняло рішення виділити Україні 1 млн євро на будівництво нових футбольних майданчиків, придбання необхідного інвентарю та проведення турнірів серед дітей-переселенців. Це серйозна підтримка, завдяки якій перед нашими юними любителями футболу, постраждалими від анексії Криму та війни на Донбасі, відкриються нові можливості для удосконалення їх ігрової майстерності", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, національна команда України з фехтування на шпагах виборола срібні медалі Кубку світу в канадському Ванкувері.