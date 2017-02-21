В Австралії літак упав на торговельний центр, є загиблі

Щонайменше 5 людей, які перебували на борту легкомоторного літака Beechcraft Super King Air, загинули внаслідок падіння цього повітряного судна на будівлю одного з торговельних центрів австралійського Ессендона - передмістя Мельбурна.

Інцидент стався у вівторок, 21 лютого, повідомляє місцева поліція, на яку посилається інформагенція dpa.

За даними AP, повітряне судно виконувало чартерний рейс з аеропорту Ессендона на австралійський острів Кінг, розташований неподалік від Тасманії.

Очевидці інциденту розповідають про серію вибухів, пожежу та стовп чорного диму внаслідок падіння. Поліції довелося провести евакуацію мешканців навколишніх поселень та заблокувати прилеглі вулиці, аби уможливити безперешкодний доступ до місця авіакатастрофи рятувальникам та пожежникам.

Прем'єр цього штату Даніель Ендрюс повідомив, що в гасінні викликаної падінням літака пожежі брали участь 90 пожежників.

За даними місцевої влади, загиблі внаслідок авіакатастрофи - пілот, який мав громадянство Австралії, та четверо громадян США.

Нагадаємо, уряд України схвалив угоду про співпрацю з Австралією у галузі ядерної енергетики.