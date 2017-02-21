В окупованому Криму налічується близько 25 політв'язнів, - Чубаров

Наразі налічується близько 25 політв'язнів з Криму, які перебувають у різних статусах.

Про це заявив очільник Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат від фракції БПП Рефат Чубаров, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"На сьогоднішній день вже близько 25 осіб, які знаходяться в різних статусах: і ті, щодо яких триває слідство, ті, які під судом, і ті, які розкидані материковою Росією за рішенням російського суду", - наголосив він.

За словами Чубарова, зараз понад 50 людей за рішенням суду у цих справах були покарані, зокрема, деякі були вимушені заплатити штрафи, а іншим призначили умовні терміни.

Нагадаємо, що в окупованому Криму проводиться чергова акція залякування тих, хто веде ненасильницьку боротьбу проти обшуків і арештів.