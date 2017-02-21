В окупованому Криму затримали близько 20 активістів

В окупованому Криму затримали близько 20 громадських активістів. Про це повідомив адвокат Еміль Курбедінов на своїй сторінці у Facebook.

"Прогнози про посилення репресій щодо громадських активістів підтверджуються з кожним днем! Сьогодні нараховані затримані вже в кількості 20 осіб, зокрема і ті, хто постійно висвітлював обшуки!" — написав Курбедінов.

Водночас голова ЦВК Курултаю Заїр Смедляєв на своїй сторінці у Facebook повідомив, що затримано близько 20 осіб, їх везуть до Київського райвідділу поліції м. Сімферополя.

За його словами, озброєні люди в масках захопили людей, які стояли біля будинку Мустафаєва в Кам'янці, де проводиться обшук.

У свою чергу, 17 лютого співробітники прикордонного управління ФСБ у Криму затримали громадянина України, який нібито є членом громадського об’єднання "Аскер".

Нагадаємо, постійне представництво України при Раді Європи 20 лютого у Страсбурзі провело День Криму.