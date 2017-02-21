У Верховній Раді прийняв присягу новообраний депутат Бендюженко

Народний депутат Федір Бендюженко прийняв присягу в сесійній залі Верховної Ради України.

Бендюженко увійшов до Ради замість померлого народного депутата Петра Ваната за списком партії Народний фронт, повідомляє Інтерфакс-Україна.

17 лютого Центральна виборча комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата від партії Народний фронт Федора Бендюженка.

Бендюженко був включений в список Народного фронту на позачергових парламентських виборах 26 жовтня 2014 року під №80. На той момент обіймав посаду начальника управління контролю над виконанням рішень Державної виконавчої служби України.