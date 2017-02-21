Вінничани звернулися до Президента з вимогою знайти і покарати винних у масових розстрілах на Майдані

У Вінниці відзначення Дня Героїв Небесної сотні розпочалося з урочистого покладанням квітів до пам’ятного знаку на честь загиблих українських патріотів.

Пам’яті всіх тих, хто три роки тому не повернувся живим з Майдану Незалежності, приурочили показ документальних фільмів з циклу «Зима, що нас змінила». Також провели зустріч для старшокласників з безпосередніми учасниками Революції Гідності.

Та кульмінацією заходів на честь Героїв Небесної Сотні стала піша хода за участі студентів та громадських активістів міста. Близько тисячі молодих людей пройшли пам’ятним маршем з одного берега Південного Бугу на інший. Вінничани несли портрети п’яти жителів області, які загинули під час Революції Гідності. Фото шостого, який досі вважається зниклим безвісти, організаторам знайти не вдалося.

«Насправді під час тих страшних подій, які ми називаємо «розстріляними», ми втратили шістьох земляків. Це Максим Шимко, який загинув від кулі снайпера 20 лютого. Леонід Полянський був родом зі Жмеринки, помер 20 лютого внаслідок кульового поранення в груди. Валерію Брезденюку, який також зі Жмеринки, снайпер влучив у спину 18 лютого. Олександр Капінос народився на Тернопільщині, але жив у Вінниці. Він загинув від смертельного поранення, яке отримав 18 лютого. Романа Оліха 6 лютого з важкими травмами госпіталізували до столичної лікарні, де він помер 15 лютого. До когорти Героїв Небесної Сотні слід віднести і Юрія Нечипорука з Хмільника, якого знайшли мертвим 18 лютого з численними ножовими пораненнями, – розповідає організатор маршу Ніна Бегас. – Ми повинні знати і пам’ятати їх усіх. Ті портрети, які ми зробили, свідчать, що ці хлопці живі серед нас. Ми спеціально підготували фото наших однополчанів, щоб їх побачили усі. На жаль, портрет Юрія Нечипорука знайти не вдалося, бо знімки, які нам дали в краєзнавчому музеї, дизайнерському бюро, і які ми знайшли в Інтернеті, відрізнялися один від одного. Тому ризикувати не стали. Головне ж пам’ятати…».

Дійшовши до майдану Героїв Небесної сотні, студенти влаштували молодіжне віче. На сцені виступили учасники подій на Майдані у Києві та Вінниці, а також рідні загиблих – мати Леоніда Полянського та брат Максима Шимка. По завершенні учасники мітингу схвалили резолюцію, у якій звернулися до Президента України з вимогою знайти і покарати винних у масових розстрілах на Майдані, взимку 2014 року.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця