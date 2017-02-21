Вінницька облрада звернулася до вищих осіб держави із закликом заборонити торгівлю з окупованими територіями

Сьогодні відбулося пленарне засідання позачергової 15-ої сесії Вінницької обласної Ради, на яке зареєструвалося 64 з 84 депутатів. Перед початком сесії присутні вшанували хвилиною мовчання Героїв Революції Гідності. А потім приступили до розгляду питань порядку денного, більшість з яких стосувалися бюджету області. У «Різному» депутати від «Самопомочі» представили звернення до Президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, у якому висловили підтримку ініціативі ветеранських добровольчих формувань щодо блокади торгівлі з тимчасово окупованими територіями України. Вінницька обласна Рада його підтримала. «За» проголосували 54 депутати із 64 присутніх у залі.

«…Політика держави викликає обурення людей, проявом якого стала блокада добровольцями торгівлі з окупованими територіями. Люди, які в 2014 році захистили державу, що не мала спроможності захистити себе і своїх людей, через 3 роки війни знову виконують функцію держави та зупиняють ганебну торгівлю з окупантом, яка збагачує олігархів по обидва боки від передової та допомагає Росії фінансувати окупацію.

З огляду на це, звертаємося до Верховної Ради України із закликом визнати Росію окупантом та заборонити торгівлю з тимчасово окупованими територіями на рівні Закону Україну. І до Кабінету Міністрів Україні із закликом переглянути розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 січня 2017 року №8-р про затвердження плану заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження щодо унеможливлення фінансування підприємств на окупованій території», – йдеться у зверненні.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця