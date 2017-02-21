ВР планує забезпечити житлом сім'ї загиблих в АТО

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект “Про внесення змін до законодавчих актів з питань забезпечення жилими приміщеннями військовослужбовців та членів сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання обов'язків військової служби”.

Як повідомляє Укрінформ, за ухвалення законопроекту №4995 проголосував 251 депутат.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроекту, законодавством не врегульовано питання щодо забезпечення житлом військовослужбовців, яких призвано на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Зокрема, не передбачено збереження за ними жилого приміщення, яке вони займали до призову під час мобілізації.

Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” передбачено, що сім'ї військовослужбовців, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час захисту Батьківщини або виконання інших обов'язків військової служби, забезпечуються житлом позачергово протягом двох років з дня взяття на квартирний облік. Проте на цей час сім'ї військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції, забезпечуються житлом на підставі відповідного рішення Кабінету міністрів України позачергово шляхом закупівлі житла за кошти державного бюджету без урахування дворічного строку перебування на обліку, що законодавством не передбачено. Такий порядок забезпечення цих сімей житлом потребує законодавчого визначення.

Метою прийняття проекту закону є впорядкування питань забезпечення жилими приміщеннями військовослужбовців, яких призвано на військову службу під час мобілізації, на особливий період, шляхом визначення порядку, який передбачає розміщення в казармах (на кораблях) згідно зі Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України;

збереження деяких житлових прав військовослужбовців, яких призвано на військову службу під час мобілізації, на особливий період, шляхом запровадження норм, відповідно до яких за тимчасово відсутніми військовослужбовцями цієї категорії зберігається жиле приміщення понад шість місяців;

створення правових підстав для посилення соціального захисту сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції, шляхом запровадження норми, відповідно до якої забезпечення житлом у разі потреби цієї категорії сімей здійснюється в порядку, що визначається Кабінетом міністрів України.

За даними обласних та Київської державних адміністрацій, військових формувань, станом на травень 2016 року потребують поліпшення житлових умов 468 сімей військовослужбовців, які загинули під час проведення антитерористичної операції.

Обсяг потреби у фінансуванні придбання житла для зазначеної кількості сімей становить близько 310 млн грн.

Нагадаємо, що ВР затвердила заходи щодо вшанування подвигів українських військових.