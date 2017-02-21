ВР затвердила заходи щодо вшанування подвигів українських військових

Верховна Рада ухвалила постанову № 6045 про вшанування Героїв України та інформування громадян України про подвиги українських військових.

За ухвалення постанови проголосували 256 депутатів, повідомляє Укрінформ.

Як зазначено в пояснювальній записці до документа, за три роки виснажливої боротьби України з російською агресією "мусимо визнати низький рівень поінформованості громадян про героїзм українських військових та їхні подвиги в ході захисту України від збройної агресії Російської Федерації".

З огляду на це необхідно систематизувати діяльність стосовно інформування громадян України, особливо - дітей та молоді, а також мешканців тих територій, вихідцями з яких є Герої України, йдеться в пояснювальній записці.

Представляючи документ, його автор Вікторія Сюмар зачитала прізвища всіх Героїв України. Зал слухав стоячи.