Визнання паспортів ОРДЛО заважає встановленню миру на Донбасі, - посол США при ООН

Визнання Росією документів окупаційних режимів "ЛНР" та "ДНР" суперечать зусиллям для встановлення миру на Донбасі.

Про це заявила посол Сполучених Штатів Америки при Організації Об’єднаних Націй Ніккі Гейлі на засіданні Ради безпеки ООН щодо нерозв’язаних конфліктів у Європі, передає УНІАН.

"Визнання Росією в останні дні ймовірних паспортів та інших незаконних документів, виданих підтримуваними Росією сепаратистами в українських регіонах Донецька та Луганська є ще одним прямим викликом зусиллям, спрямованим на забезпечення миру на сході України", – заявила Гейлі.

Нагадаємо, що Гутерреш закликав до припинення вогню на Донбасі.