ЄС та США єдині в збереження санкцій проти РФ, - постпред США в ООН

США розділяє разом з ЄС підхід щодо санкцій, які не можуть бути зняті з РФ, доки вона не виконає зобов’язання по Мінських угодах і не поверне Крим Україні.

Про це повідомила постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі на засіданні Ради Безпеки, передає УНН.

"США і ЄС єдині в цьому підході зберігати санкції до тих пір, поки Москва повністю не виконає свої зобов’язання по Мінську. А окремі санкції, що пов’язані з Кримом, будуть збережені, поки Росія не поверне контроль над півостровом Україні", - сказала вона.

Нагадаємо, що Литва буде прагнути до збереження всіх санкцій проти Росії, доки вона не піде з окупованих територій України.