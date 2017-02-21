Юнкер: Рахунок за Brexit буде величезний

Великій Британії виставлять "величезний рахунок" за вихід з Європейського союзу.

Про це заявив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, передає The Independent.

За його словами, ЄС шукатиме відшкодування від британського уряду тих витрат, які Британія зобов’язалася внести в майбутньому, але уникне, оскільки перестане бути членом ЄС.

"Британці повинні знати це, вони вже знають, що не буде знижки або нульового рахунку. Британці повинні виконувати свої зобов'язання. Таким чином, рахунок буде, висловлюючись трохи грубо, величезним", - сказав Юнкер.

Зазначимо, Європейська комісія хоче, щоб Велика Британія робила внесок у проекти ЄС протягом чотирьох років після того, як буде підписано угоду щодо Brexit, а останні виплати триватимуть до кінця 2023 року.