За добу бойовики 74 рази обстріляли позиції ЗСУ, поранено 2 військових, - штаб

На початку минулої доби спостерігалося загальне зниження напруженості по всій лінії розмежування. Противник дещо зменшив кількість обстрілів з важкого озброєння, але пізніше знову розпочав використовувати 120 міліметрові міномети.

Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на сторінці в Facebook.

Так, на Маріупольському напрямку з мінометів калібру 120 міліметрів обстріляно Новотроїцьке. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Чермалик, Талаківку, Гнутове, Старогнатівку, Водяне, Широкине. По Водяному, Павлополю, Широкиному, Новотроїцькому та Гнутовому вели вогонь снайпери.

На Донецькому напрямку – з мінометів калібру 120 та 82 міліметри окупанти обстріляли Новолуганське, Авдіївку, Луганське, Зайцеве та Троїцьке. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - Авдіївку, Піски, Новоселівку, Верхньоторецьке, Кам'янку, Луганське, Зайцеве та Жовте. По Опитному та Луганському неодноразово вели вогонь БМП противника. По Авдіївці - снайпери.

На Луганському напрямку – з протитанкових ракетних комплексів російсько-окупаційні війська обстріляли Новоолександрівку, а з мінометів, гранатометів, стрілецької зброї та протитанкових ракетних комплексів – Новозванівку. Снайпери – Станицю Луганську та Жовте.

Загалом зафіксовано 74 обстріли.

Двоє наших військових поранено, семеро – травмовано.