Затримання активістів в окупованому Криму має мету залякування, - Умеров

В окупованому Криму проводиться чергова акція залякування тих, хто веде ненасильницьку боротьбу проти обшуків і арештів.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров.

"Черговий напружений день у Криму. Затримано не лише того, в кого проводився обшук, а й частину тих, хто прийшов підтримати. Мета як раніше - тримати всіх у страху і заціпенінні. Акція загального залякування триває", - йдеться у повідомленні.

За його словами, необхідно, "продовжуючи жити в окупованому Криму, бути ще більш згуртованими".

"Дізналися, що в когось обшук, суд, арешт, затримання або ще щось - приходьте з підтримкою... Ненасильницька боротьба кримськотатарського народу за свої права триває в нових реаліях - в умовах окупації і повного правого беззаконня", - додав заступник голови Меджлісу.

Нагадаємо, в окупованому Криму затримали близько 20 громадських активістів.