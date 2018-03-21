Аеропорт "Бориспіль" домовився з "Ryanair", – Гройсман

Аеропорт "Бориспіль" успішно завершив перемовини з лоукост-авіакомпанією "Ryanair". Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні Кабінету міністрів 21 березня, передає "Економічна правда".

"Будемо очікувати, що до кінця тижня угоду "Борисполія" з "Ryanair" буде підписано", – сказав він.

За словами Гройсмана, аеропорт "Бориспіль" вводить нову систему розцінок.

"Відповідно з цими переговорами аеропорт вводить нову систему розцінок. Це означає, що всі авіакомпанії, які працюють з аеропортом "Бориспіль", знизять оплату. І тут необхідно відстежити, щоб це позитивно позначилося на вартості авіаквитків", - сказав Гройсман.

У лютому 2018 року міністр інфраструктури Володимир Омелян поінформував, що Ryanair приступить до виконання польотів в Україні в жовтні або листопаді поточного року.

Нагадаємо, раніше Омелян відзначав, що Ryanair буде літати з Борисполя. Він також розповідав, за скількома маршрутами може полетіти Ryanair.

Нагадаємо, у липні 2017 року компанія Ryanair заявила про свою відмову від виходу на український авіаринок. Ірландський лоукост звинуватив керівників аеропорту "Бориспіль" у лобіюванні інтересів одного перевізника - МАУ, через якого нібито і не вдалось домовитись. Міністр інфраструктури Омелян звинуватив у зриві домовленостей директора аеропорту Павла Рябікіна. Той у відповідь заявив про політичний тиск міністра і прем'єра, а пропозиції Ryanair назвав економічно збитковими. Згодом "Бориспіль" заявив, що готовий відновити перемовини з Ryanair.

Авіакомпанія МАУ заявляла, що "не має й не може мати жодного відношення до переговорного процесу аеропорту "Бориспіль" та авіакомпанії Ryanair".

Як очікувалося, Ryanair мав літати з Києва у Лондон, Манчестер, Стокгольм і Ейндговен.

А рейси зі Львова мали бути до Ейндговена, Лондона, Берліна, Вроцлава, Меммінгена, Кракова та Будапешта.