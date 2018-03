Авіація РФ розбомбила табір біженців у сирійському Ідлібі

У провінції Ідліб в результаті авіаударів російської авіації загинули десять мирних жителів і постраждали ще 15.

Про це повідомила Сирійська громадянська оборона, організація із захисту і порятунку мирних жителів, більше відома під назвою "Білі каски", на своїй сторінці в Twitter.

Idlib city under attack again, non-stop airstrikes in and around the city of #Idlib and news about killed civilians in #Taftanaz city. @SyriaCivilDefe teams working to respond quickly to the locations of the raids. pic.twitter.com/QPPmB9KERu

— The White Helmets (@SyriaCivilDef) 12 марта 2018 г.