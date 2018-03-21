Авіація РФ розбомбила табір біженців у сирійському Ідлібі

У провінції Ідліб в результаті авіаударів російської авіації загинули десять мирних жителів і постраждали ще 15.

Про це повідомила Сирійська громадянська оборона, організація із захисту і порятунку мирних жителів, більше відома під назвою "Білі каски", на своїй сторінці в Twitter.

Idlib city under attack again, non-stop airstrikes in and around the city of #Idlib and news about killed civilians in #Taftanaz city. @SyriaCivilDefe teams working to respond quickly to the locations of the raids. pic.twitter.com/QPPmB9KERu — The White Helmets (@SyriaCivilDef) 12 марта 2018 г.

Глава Управління цивільної оборони («Білі каски») Мустафа Хадж Юсуф зазначив, що бомбардування припало на нічні години.

Турецьке агентство Анадолу вказує, що за останні десять днів в результаті авіаударів по населеним пунктам у провінціях Ідліб і Хама загинули понад 30 осіб і були поранені 66 мирних жителів.

Як повідомив представник сирійської опозиції Абу Раєд, літак Су-24 ВКС Росії, що піднявся в повітря з авіабази Хмеймім в Латакії, завдав два авіаудари по табору біженців в селищі Хас.