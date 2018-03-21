Австралія розпочала десятирічну програму боротьби із торгівлею людьми

Австралія виділить 80 мільйонів австралійських доларів (понад 60 млн дол. США) для країн-членів Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) на десятирічну програму боротьби із торгівлею людьми в регіоні.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на міністерство закордонних справ та торгівлі Австралії.

“Ліквідація проблеми торгівлі людьми, сучасного рабства та примусової праці є пріоритетом для Австралії. Ця транснаціональна злочинність перетинає кордони і потребує регіональної відповіді”, - йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства Австралії.

Суть програми полягає у поліпшенні системи кримінального реагування на згадані злочини.

Як очікується, співпраця Австралії з країнами АСЕАН має базуватися на положеннях Конвенції АСЕАН з протидії торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, яка набрала чинності в березні 2017 року.

Крім того, частина коштів буде виділена громадським організаціям, приватному сектору та міжнародному форуму “Балійський процес з питань контрабандної торгівлі людьми та пов'язаної з ними транснаціональної злочинності”.