Бойовики обстрілюють район Станиці Луганської для зриву розведення військ, - штаб

На Донбасі бойовики збройних формувань РФ продовжують порушувати режим тиші на ділянці, де планується розведення сил і засобів сторін, у районі населеного пункту Станиця Луганська. Про це повідомляє у середу, 20 березня, прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook.

"Тут вчора близько 19:25 проросійські найманці відкрили вогонь зі стрілецької зброї по позиціям Збройних сил України. Про зазначений обстріл українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ", - йдеться у повідомленні.

У штабі додали, що, як і попередній обстріл позицій неподалік Станиці Луганської, який був задокументований 15 березня, так і нинішній свідчать про небажання ватажків окупаційної адміністрації РФ залишати утримувані позиції.

"Зі свого боку підрозділи Збройних сил України готові до відведення своїх сил і засобів на ділянці розведення в районі селища Станиця Луганська у дзеркальному варіанті, за умови неухильного виконання вимог Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи", - наголосили у штабі.

Раніше у середу штаб АТО повідомляв, що минулої доби російсько-терористичні угруповання 5 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, в результаті чого один військовослужбовець був поранений, один отримав бойове травмування.