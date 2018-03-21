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Павло Загребельний, український письменник, журналіст, політичний та громадський діяч

Через зловживання даними Facebook відсторонено директора Cambridge Analytica

21 березня, 2018 - 21:49
Фото Reuters

Правління британської консалтингової компанії Cambridge Analytica, яку звинувачують у зловживанні даними 50 млн користувачів Facebook, відсторонило генерального директора Александра Нікса.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на ABC News.

Рада директорів компанії заявила, що коментарі Нікса, які за допомогою прихованої зйомки записав британський Channel 4, та інші звинувачення "не відображають цінності та роботу фірми, а його відсторонення віддзеркалює серйозність, з якою правління розглядає це порушення".

Нікса було відсторонено негайно на час проведення внутрішнього розслідування.

Джерело: Європейська правда

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