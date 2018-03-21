Данилюк: МВФ проти податкової амністії в Україні

Міжнародний валютний фонд виступає проти проведення в Україні податкової амністії.

Про це заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк, передає "Інтерфакс-Україна".

"МВФ проти податкової амністії в будь-якій формі. Вони проти, оскільки досвід інших країн демонструє, що далеко не скрізь це спрацювало. Перш, ніж вводити "нульову декларацію", потрібно провести консультації: показати МВФ, а головне - усім українцям, для чого це потрібно і в якому пакеті будемо вносити ", - сказав Данилюк.

Очільник Мінфіну також зазначив, що відомство розглядає ініціативу щодо внесення законопроекту про "нульові декларації" та непрямі методи в пакеті з BEPS (план із протидії розмиванню оподатковуваної бази та виведенню прибутку з-під оподаткування), проте наголосив, що це не пов'язані між собою кроки.

"Інша справа - разове розкриття інформації про майно перед початком міжнародного обміну інформацією, так зване voluntary disclosing. Це стандартна процедура, яка проводилася багатьма країнами перед початком обміну інформацією. Зараз ми з Нацбанком і експертами вивчаємо такий досвід для вироблення проекту закону", - додав міністр.

Раніше президент України Петро Порошенко на зустрічі з бізнес-спільнотою виступив за проведення податкової амністії, запропонувавши повернутися до обговорення "нульовий декларації".

Нагадаємо, що Порошенко ввів у дію рішення РНБО щодо нових правил надання громадянства.