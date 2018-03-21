Джонсон порівняв ЧС-2018 в РФ з Олімпіадою у нацистській Німеччині

21 березня, 2018 - 22:26
Глава МЗС Британії Борис Джонсон заявив, що президент Росії Володимир Путін буде прославляти себе на Чемпіонаті Світу з футболу цього літа таким же чином, як і Адольф Гітлер на Олімпійських Іграх у Берліні в 1936 році.
Про це повідомляє ЄП з посиланням на The Guardian.
Джонсон, виступаючи на засіданні спеціального комітету у закордонних справах, відреагував на зауваження депутата-лейбориста Єна Остіна, який закликав до того, щоб Британія взагалі вийшла з ЧС-2018.
"Путін збирається використати його так само, як Гітлер використав Олімпіаду 1936 року", - сказав Остін.
"Я думаю, що ваша характеристика того, що відбудеться в Москві, Чемпіонат світу.... так, я думаю, що порівняння з 1936 роком безумовно правильне", - сказав Джонсон.
Джерело: Європейська правда