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Павло Загребельний, український письменник, журналіст, політичний та громадський діяч

Джонсон пов'язує напад у Солсбері з "виборами" у РФ

21 березня, 2018 - 20:28
Фото Reuters

Напад на колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля і його дочку в англійському місті Солсбері може бути пов'язаний з президентськими виборами в Росії. 

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон, повідомляє Reuters.

"Терміни (нападу в Солсбері - ред.), імовірно, тісніше пов'язані з нещодавніми виборами в Росії", - сказав він.

За словами Джонсона, багатьом "недемократичним" режимам під час виборів або в інших критичних політичних ситуаціях вигідно змістити увагу населення на зовнішнього ворога.

Нагадаємо, що британський уряд відмовив російським дипломатам у доступі до Юлії Скрипаль, дочки колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля, яку разом з батьком отруїли нервово-паралітичною речовиною в британському місті Солсбері.

Джерело: День

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