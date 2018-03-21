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Екологи просять жителів Львівщини допомогти лелекам, - ЛОДА

21 березня, 2018 - 11:52
Фото з Facebook-сторінки Галини Марунчак

У зв’язку з несприятливими погодними умовами, які становлять загрозу для птахів, екологи просять мешканців Львівщини забезпечити їх охорону та збереження. Про це у середу, 21 березня, повідомили в Департаменті екології та природних ресурсів Львівської ОДА.

Зазначається, що, оскільки лелеки зараз потерпають від холоду та мають обмежений доступ до кормової бази, виникає потреба у їх підгодівлі.

"Доцільно постелити сіно/солому біля місць перебування лелек (на відстані 15-20 метрів), на яку викладати корм", - йдеться в повідомленні.

Також варто звернути увагу, що лелеки ковтають їжу цілком, тому краще, щоби їжа була подрібнена (напр., риб'ячі голови чи шматочки м'яса: краще прісноводних риб чи дрібні карасики), субпродукти птахівництва (курячі голови, шийки, серця чи печінку) і тваринництва (яловичина: обрізки, кишки – трохи подрібнені), шматочки курячого або м'яса яловичини, а також поставити ємність з водою. Обов’язково має бути їжа тваринного походження, до якої можна досипати в помірних кількостях зерно чи висівки.

"Якщо птахи зовсім ослаблені, то їх потрібно забрати, відігріти і тимчасово розмістити в хлівах або інших господарських будівлях разом із домашніми тваринами", - зазначили в департаменті.

Читайте також статтю "Не будьте байдужими! Три поради екологів - як допомогти лелекам, які вже повернулися з теплих країв".

Джерело: День

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