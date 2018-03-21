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Фракцію соціал-демократів у ЄП очолив німецький політик Удо Булман

21 березня, 2018 - 12:58
Фото Reuters

Удо Булман став президентом другою за чисельністю у Європарламенті політичної групи Прогресивного альянсу соціалістів і демократів (S&D).

На цьому посту німецький політик замінив Джанні Пітеллу, якого обрано депутатом парламенту Італії, повідомляє Politico.

"Наближаючись до європейських виборів (у травні 2019 року до ЄП – ред.), ми повинні зосередитися на зміцненні нашої командної роботи і солідарності. Лише будучи спільним рухом ми зможемо подолати виклики нашого часу. У центрі цього є боротьба проти нерівності в усіх її проявах: чи це є економічна, соціальна, територіальна або міжгендерна", - заявив новий лідер S&D.

Серед інших пріоритетів Булман відзначив справедливу політику щодо міграції, глобальну торгівлю та сталий розвиток.

Слід відзначити, що саме фракція соціал-демократів за керівництва вже колишнього президента італійця Пітелли ініціювала після 2014 року у законодавчому органі ЄС заходи, спрямовані на відновлення політичного діалогу с Росією.

Джерело: День

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