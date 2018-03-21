Ізраїль взяв відповідальність за знищення ядерного реактора в Сирії в 2007 році

Ізраїль визнав свою відповідальність за знищення ядерного реактора в 2007 році на північному сході Сирії. Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю, передає "РБК-Україна" із посиланням на Jerusalem Post.

Досі ізраїльські ЗМІ не могли публікувати деталі відомостей про виявлення реактора і процесу прийняття рішень, які призвели до його руйнування.

Повідомляється, однак, що багато з цих деталей були опубліковані в іноземній пресі і в мемуарах колишнього президента США Джорджа Буша і віце-президента Діка Чейні.

"Моссад підтвердив існування сирійського реактора в березні 2007 року, отримавши фотографії, зроблені в Дейр-ез-Зорі. Фотографії запросила Армія оборони Ізраїлю. За словами тодішнього міністра оборони Аміра Переца, керівництво володіло розвідданими, але стояло перед військовою й дипломатичною дилемою", - пише видання.

Колишній міністр оборони пояснив, що у квітні 2007 року він скликав першу зустріч на об'єкті з вищими ізраїльськими чиновниками, в ході якої вони прийняли рішення підготувати всі варіанти знищення об'єкта. Після того, як колишній президент США Джордж Буш відмовився знищувати реактор, ізраїльська рада безпеки прийняла рішення знищити реактор власними силами. 5 вересня 2007 року вилетіли чотири F-15 і чотири F-16. Літаки проникли в повітряний простір Сирії через Туреччину, і між 12:40 12:53 на об'єкт було скинуто близько 17 т бомб, реактор був знищений.

Нагадаємо, в Ізраїлі заарештували співробітника генконсульства Франції за переправлення зброї палестинцям.