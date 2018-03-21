Кабмін розпорядився створити держустанову "Офіс залучення інвестицій"

Сьогодні, 21 березня, на черговому засіданні Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження про утворення державної установи "Офіс залучення інвестицій". Про це повідомляє "Урядовий портал".

Згідно з розпорядженням, Офіс залучення інвестицій (UkraineInvest) з постійно діючого дорадчого органу при Кабінеті Міністрів України перетворюється на державну установу. Метою Офісу, як і раніше, залишається залучення в Україну прямих іноземних інвестицій та вдосконалення іміджу держави як привабливої для інвестування країни.

"Робота Офісу з 2016 року полягає у залученні інвестицій та спрямована на забезпечення інвесторів актуальною інформацією і порадами стосовно особливостей ведення бізнесу в країні, а також щодо діяльності в основних галузях економіки - агробізнесі, виробництві, енергетиці, інфраструктурі, сфері інноваційних технологій. UkraineInvest сприяє координації діяльності органів виконавчої влади у врегулюванні проблемних питань, які постають під час інвестування в українську економіку. Фахівці Офісу готують пропозиції стосовно формування, покращення та реалізації інвестиційного потенціалу України, розвитку ключових інвестиційних проектів, стимулювання інвестиційного середовища в Україні та захисту прав інвесторів. Офіс залучення інвестицій активно працює над розробкою нормативно-правової бази ведення бізнесу в Україні, здійснює експертний аналіз бізнес-клімату та аналізує основні проблеми", - зазначено в повідомленні.