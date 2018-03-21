Кабмін заборонив видавати паспорти у вигляді книжки

Кабінет міністрів на засіданні 21 березня заборонив оформлення внутрішніх паспортів громадянина України у вигляді книжки.

Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зазначається, що уряд виключив з постанови про затвердження зразка бланка та порядку оформлення паспорта положення, яке передбачало можливість видачі паспорта громадянина України у формі книжки до повного забезпечення територіальних підрозділів Державної міграційної служби матеріально-технічними ресурсами, необхідними для оформлення і видачі паспорта у формі ID-карти.

Нагадаємо, що Порошенко ввів у дію рішення РНБО щодо нових правил надання громадянства.