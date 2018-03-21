Легенди бувають правдивіші за історію.
Павло Загребельний, український письменник, журналіст, політичний та громадський діяч

Кабмін заборонив видавати паспорти у вигляді книжки

21 березня, 2018 - 22:08
Фото: gazeta.lviv.ua

Кабінет міністрів на засіданні 21 березня заборонив оформлення внутрішніх паспортів громадянина України у вигляді книжки.

Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зазначається, що уряд виключив з постанови про затвердження зразка бланка та порядку оформлення паспорта положення, яке передбачало можливість видачі паспорта громадянина України у формі книжки до повного забезпечення територіальних підрозділів Державної міграційної служби матеріально-технічними ресурсами, необхідними для оформлення і видачі паспорта у формі ID-карти.

Нагадаємо, що Порошенко ввів у дію рішення РНБО щодо нових правил надання громадянства.

Джерело: РБК-Україна

Більше новин

Джонсон порівняв ЧС-2018 в РФ з Олімпіадою у нацистській Німеччині
Папа Римський вперше за 40 років відвідає Ірландію
Через зловживання даними Facebook відсторонено директора Cambridge Analytica
Нільсон: Захист виборів до Конгресу США - найвищий пріоритет
Ортопеди з Польщі консультували й оперували маленьких львів’ян
ССО ЗСУ проводять активну бойову підготовку, - Тимчук

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 