Львівська виконавиця відзначить 65-ліття Квітки Цісик гастрольним турне

«День» розповідав про сольний концерт вокалістки і скрипальки Оксани Мухи, котрий матиме назву «KVITKA відома і невідома» і пройде на сцені львівського Театру ім. Марії Заньковецької 28 квітня. Йшлося також про тур Україною «Kvitka: два кольори» у квітні та травні, і вже відомо, що гастролі пройдуть у 16 містах – Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Луцьку, Хмельницькому, Бориславі, Золочеві, Стрию, Дрогобичі, Радехові, Червонограді, Жовкві, Мостисьці, смт. Козова, а ще – у Коломиї та Долині. Про це «День» поінформувала промо-менеджер соціально-культурного проекту «Дякую тобі, Квітко!» Галина Гузьо. І додала, що програма концертів «Kvitka: два кольори» складена з найкращих пісень із репертуару Квітки Цісик, які звучатимуть як в автентичних, так і в оригінальних аранжуваннях. Разом із Оксаною Мухою гастролюваптимуть оркестр та рок-група.

Напередодні туру, котрий стартує 12 квітня, співачка презентувала пісню, з якою 2011 року здобула Гран-прі І Міжнародного фестивалю-конкурсу ім. Квітки Цісик, що відбувався у Львівській філармонії, – «Тече річка невеличка».

«Сім років тому, коли я готувалася до фестивалю-конкурсу ім. Квітки Цісик, то переслухала багато пісень з її репертуару, – говорить Оксана Муха. – Не хотіла брати щось загальновідоме – хотіла заспівати щось менш знане. І тут згадала, як моя бабця співала мені у дитинстві «Тече річка невеличка». Спробувала – й одразу зрозуміла, що це моя пісня, бо дуже романтична і лаконічна. До того ж, це одна із моїх улюблених пісень із репертуару Квітки Цісик».

Також співачка, котру народна артистка України Ніна Матвієнко після її перемоги на конкурсі 2011 року називає «другою Квіткою», зазначає, що з Квіткою вона зростала та навчалась і саме з її пісень розпочала професійне життя. «Вона подарувала мені пісенний світ такої духовної і професійної якості, якого ще і донині нема в Україні, – говорить Оксана Муха. – Квітка вклала колосальний труд, велетенський духовний і матеріальний ресурс, додала талант і репутацію, аби в одному із трьох своїх альбомів написати: «Ця збірка пісень є бажанням мого українського серця вплести радісні нитки в розшарпане життям полотно, на якому вишита доля нашого народу. Присвячую поривам нескореного українського духу і його безнастанним змаганням по обох боках океану».

Квітка Цісик (1953 – 1998) – американська співачка українського походження, популярна виконавиця рекламних джинглів у США, оперна і блюзова співачка, виконавиця популярних українських народних, і не тільки народних, пісень.

У Львові в школі №54 є Музей Квітки. Вшанували пам’ять непересічної виконавиці й висадженням у Саду світового українства, що був закладений 2010-го за ідеєю головного редактора «Дня» Лариси Івшиної у Шевченківському гаю (Музей народної архітектури та побуту), яблуньки та калини. А львівській родині Квітки Цісик передали сертифікат, який засвідчує, що на небосхилі з’явилася зірка її імені.

Послухати «Тече річка невелика» у виконанні Оксани Мухи можна тут.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів.

Фото «Дню» надала Галина ГУЗЬО.