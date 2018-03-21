Меркель розкритикувала дії Туреччини та РФ у Сирії

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель розкритикувала дії Росії та Туреччини до Сирії.

Про це вона заявила в ході виступу в Бундестазі, повідомляє Deutsche Welle.

Федеральний уряд вважає бої у Східній Гуті "одними з найжорстокіших", - заявила канцлер, згадавши при цьому "режим Асада і Росію, яка підтримує його".

"Ми категорично засуджуємо бомбардування... з боку режиму президента Сирії Асада, а також Росію, яка дивиться на це", - сказала вона.

На думку Меркель, ситуація в провінції Афрін також неприпустима, незважаючи на інтереси безпеки Туреччини.

Нагадаємо, що мир на Донбасі буде одним із завдань уряду ФРН.