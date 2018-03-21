Минулої доби в зоні АТО бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню

На Донбасі російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції ЗСУ та зривати домовленості Тристоронньої контактної групи щодо припинення вогню. Минулої доби агресор здійснив п’ять обстрілів укріплень українських захисників, повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook.

"На Донецькому напрямку з гранатометів та великокаліберних кулеметів окупанти обстріляли наші позиції в районі населеного пункту Піски. Також із гранатометів та протитанкової рушниці ворог вів вогонь по захисниках Авдіївки", - йдеться у повідомленні.

На Луганському напрямку зі стрілецької зброї противник здійснив обстріл укріплень українських військових неподалік Станиці Луганської, а з 82 мм мінометів та зенітної установки - поблизу Троїцького. Крім того, 82 мм міномети ворог застосував по захисниках Луганського.

Унаслідок ворожого вогню один український воїн зазнав поранення. Ще один український військовослужбовець отримав бойове травмування. Обидва постраждалі оперативно доправлені в лікувальні заклади та отримали необхідну медичну допомогу.