Мир на Донбасі буде одним із завдань уряду ФРН, - Меркель

Одним із завдань нового уряду Німеччини на міжнародній арені впродовж наступних 4 років буде робота із встановлення миру на Донбасі та відновлення територіальної цілісності України.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель у своєму першому після переобрання звіті в Бундестазі в середу, повідомляє Укрінформ.

"Робота над виконанням Мінських угод буде продовжена, аби забезпечити відновлення суверенітету України та вивести на інший рівень відносини з Україною", - заявила канцлер.

Незаконне порушення Росією міжнародно визнаних кордонів вона назвала одним із величезних викликів сучасності.

Згадала Меркель і справу про замах на екс-розвідника Сергія Скрипаля. За її словами, вона "була би рада", якби не треба було називати Росію з парламентської трибуни, "але все свідчить про те, що Росія стоїть за цією атакою".

Меркель також підкреслила, що сила Європи в її єдності.