На Львівщині пасажирський автобус потрапив у ДТП: 5 постраждалих

Вчора, 20 березня, на трасі Самбір - Ужгород в ДТП потрапив рейсовий автобус - Турка - Либохора, постраждали п'ятеро людей, троє з яких госпіталізовані у лікарню. Про це повідомляє УНН із посиланням на департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

"21-річний водій автомобіля "ГАЗ 66" не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з автобусом Mercedes, за кермом якого був житель смт. Бориня 1970 року народження. Унаслідок ДТП постраждали п’ятеро людей, троє з яких госпіталізовані у лікарню. Зокрема, госпіталізована мешканка села Либохора 2004 року народження з забоєм носа та двоє мешканок села Верхнє Висоцьке (1994 та 1982 років народження) з забоями нижніх щелеп. Ще двоє постраждалих від госпіталізації відмовились. Обставини події встановлюють правоохоронці", - повідомили у департаменті.

Нагадаємо, у Харкові водій у стані алкогольного сп’яніння влаштував кілька ДТП і протаранив автомобіль патрульних.