На Українську антарктичну станцію вирушають дві експедиції

Саме завдяки антарктичним дослідженням Україна є повноцінним учасником міжнародних наукових програм.

На цьому наголосила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час церемонії відправлення 23-ї Української антарктичної експедиції, яка вже завтра, 22 березня, відбуде на річну зимівлю на станцію Академік Вернадський, повідомляє Укрінформ.

"Від уряду України я хотіла би підкреслити, наскільки це важлива для нас програма - для України, для її майбутнього, для того, щоб ми були повноцінним міжнародним гравцем в цілому ряді міжнародних програм, пов'язаних з кліматом, забезпеченням водою, природними ресурсами, які будуть відкриватися, можливо, навіть для найближчого майбутнього людства в цілому на цій планеті", - сказала Гриневич.

Вона зазначила, що 22 роки поспіль Україна продовжує антарктичну програму.

"Ми насправді є членами досить елітного клубу 30-ти країн, які мають власну станцію, на якій здійснюється багато досліджень. Що для нас дуже важливо, щоб ця станція також змогла ще більшою мірою інтегруватися у міжнародний простір антарктичних досліджень, щоб про це знали в усіх визнаних міжнародних журналах, щоб все більше українських науковців могли долучитися до цього процесу", - підкреслила міністр.

Вона додала, що саме з цим прагненням пов'язане оновлення керівного складу Національного антарктичного наукового центру, привітавши принагідно Євгена Дикого, який очолив центр, і подякувавши колишньому керівникові Валерію Литвинову, який залишається у його керівництві і багато років працював на те, щоб ця програма була збережена і розвивалася далі.

За словами міністра, існує багато викликів, пов'язаних із фінансуванням програми.

"Вся антарктична програма на рік - це 72 млн грн. І до честі центру треба сказати, що їм вдалося в результаті проведених тендерних процедур зекономити певну частину коштів, які ми хочемо інвестувати в покращення стану станції, який є на сьогодні", - уточнила вона.

Міністр подякувала родинам учасників експедиції, "тому що це дуже тривала розлука". А самим учасникам побажала здоров'я, багато сил, якнайменше неочікуваних ситуацій, щоб все вдалося і всі плани були здійснені.

Водночас в.о. директора НАНЦ Євген Дикий підкреслив, що українська антарктична програма - "це не просто клуб".

"Такі маркери, як дослідження в полярних регіонах, дослідження Світового океану і дослідження космосу, - це три маркери, які відділяють країни першого світу від країн третього світу. І наша полярна станція Академік Вернадський, антарктичний науковий центр і цей напрям досліджень - це один з кігтиків, яким ми чіпляємось саме в "золотому мільярді", в першому світі. Якщо ми бачимо себе в тій частині світу, де є Ілон Маск, де підкорюватимуть Марс, то полярні дослідження - це саме один з цих маркерів", - сказав Дикий.

Він додав, що виліт експедиції назначений на 5 годину ранку з Жулян: "Вони летять через Рим до Сантьяго-де-Чилі, а потім у найпівденніше місто Чилі - Пунта-Аренас. Звідти вже корабель 4 доби через протоку Дрейка йтиме до нашої станції".

Керівник зимівлі, один з найдосвідченіших полярників, учасник першої української експедиції Віктор Ситов представив свою команду з 12-ти осіб, в якій 9 - досвідчених зимівників, троє новачків. У команді - 7 науковців, 5 її членів займатимуться життєзабезпеченням.

З ними, за словами Дикого, відбуває і сезонний загін, який працюватиме 18 діб. Це 12 дослідників, які в цілодобовому режимі відбиратимуть зразки, заявки на які подали близько двох десятків українських науково-дослідних інститутів.