На Волині відбудеться фестиваль "Весільні обряди"

Наступне літо у містечку Голоби вже називають «драйвовим», бо розпочнеться воно з фестивалю «Весільні обряди». «Весілля – це завжди весело, завжди душевно, і це те, що цікаво дуже багатьом» – так пояснює вибір теми для першого такого на Волині фестивалю проектний менеджер Голобської селищної ради Юлія Франчук. Голоби стали центром об єднаної територіальної громади, причому досить успішної. І метою фестивалю є не так бажання «розважити народ», як привабити у це волинське містечко більше туристів. Причому туристів, які хочуть не просто добре поспати на природі, смачно поїсти, а й дізнатися щось нове. Цікаві історичні об’єкти мають самі Голоби. А оскільки ОТГ – це 23 населених пункти, то що-що, а весільні обряди тут є досить автентичні.

«Ми запросили до участі у фестивалі всі ОТГ, які вже утворені на Волині. У рамках ОТГ легше створити і сценарій свята, і представити свою програму. Відгукнулося 11 громад, Голобська – дванадцята», – каже Юлія Франчук. Учасники волинського весілля в Голобах скуштують страви автентичної весільної кухні, відвідають театралізоване дійство весільних традиції від 12 громад Волині, оцінять моду етновесілля. Також планують встановити рекорд Волині щодо кількості весільних традицій на одній сцені. Буде жива музика і цікаві співочі ансамблі. Головне, що з утворенням ОТГ у Голобах громада виявляється спроможною і на такі масові заходи, як фестиваль.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк