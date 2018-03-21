Нацполіція залучилась підтримкою ООН у боротьбі з наркотрафіком і торгівлею людьми

Національна поліція України домовилася про співпрацю з ООН у сфері боротьби з організованими злочинними групами у сфері наркозлочинності і торгівлі людьми.

Про це йшлося на зустрічі голови Нацполіції Сергія Князєва з керівником відділу Управління ООН з наркотиків та злочинності (UNODC) Тофіком Муршудлу, повідомила прес-служба Національної поліції України.

“Зокрема, (на зустрічі — ред.) йшлося про регіональну та міжнародну співпрацю у протидії незаконному обігу наркотиків, зброї, торгівлі людьми та іншим тяжким злочинам, вчинюваним організованими злочинними групами та організаціями”, - йдеться у повідомленні.

Керівник відділу Управління ООН з наркотиків та злочинності Тофік Муршудлу зазначив, що саме географічне розташування України свідчить про важливість спільної боротьби з транснаціональною злочинністю.

Очільник Нацполіції Сергій Князєв подякував міжнародним партнерам за підтримку.

"Ви можете бачити в нас партнера за всіма напрямами транснаціональної та регіональної співпраці у боротьбі з організованою злочинністю. Головне – конструктив та результат у нашій спільній роботі", – підсумував Князєв.