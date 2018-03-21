Нільсон: Захист виборів до Конгресу США - найвищий пріоритет

Міністерство внутрішньої безпеки США визначило захист осінніх виборів до Конгресу від зовнішнього втручання більшим пріоритетом, ніж навіть безпеку іншої критично важливої інфраструктури.

Про це заявила під час слухань у Комітеті з питань розвідки Сенату США в середу міністр внутрішньої безпеки країни Кірстен Нільсен, повідомляє Укрінформ.

"Безпека та непорушність виборів охоплюють ряд завдань. Два з них є найбільш важливими у рамках повноважень цього комітету. Перше – це безпека виборів, пов'язана з фізичною та кібербезпекою процесу голосування та підрахунку голосів. Друге – це зусилля щодо протистояння іноземному втручанню у вибори", - підкреслила глава відомства.

При цьому Нільсен заявила, що її міністерство визначило безпеку виборчого процесу найбільш пріоритетним. "Ми не тільки залучаємо надзвичайні ресурси для забезпечення підтримки безпеки в кожному штаті, міністерство визначає пріоритетними зусилля, спрямовані на безпеку виборів у штатах над іншими секторами критично важливої інфраструктури", - підкреслила міністр.

На слуханнях у Комітеті виступив також колишній міністр внутрішньої безпеки Джей Джонсон, який керував відомством за часів президента Барака Обами. "У 2016 році російський уряд за розпорядженням самого Путіна організував кібератаки проти нашої країни з метою впливу на вибори", - підкреслив він. Цей досвід, за його словами, повинен стати "дзвіночком" для Сполучених Штатів, оскільки він "звертає увагу на вразливість... самої системи виборів".

Зазначимо, що на початку листопада в Сполучених Штатах мають пройти вибори до американського Конгресу, коли переобиратимуться члени Палати представників, а також третина законодавців у Сенаті США.